تعليق غريب لدار الإفتاء المصرية على ما فعله محمد صلاح

المستقلة /- نشرت دار الافتاء المصرية صورة لاحتفال نجم كرة القدم المصري ولاعب ليفربول الانكليزي ​محمد صلاح،​ مع زميله لاعب الاهلي المصري السابق ​مؤمن زكريا​ بتتويج نادي ليفربول بلقب كأس الاتحاد الانكليزي.

حيث ظهر زكريا بعد انتهاء المباراة، برفقة محمد صلاح داخل غرفة الملابس، حيث حرص اللاعب ان يشارك نجوم ليفربول فرحتهم بالفوز باللقب، رغم تنقله على كرسي متحرك بسبب تشخيصه بمرض ابعده عن ممارسة كرة القدم، ويسمى العصب الحركي الذي يتسبب بفقدان التحكم بالعضلات.

وعلقت دار الافتاء على الصورة التي نشرتها للنجمين الرياضيين: “الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر”، وأضافت ان الأخلاق لا تقتصرعلى الرياضة بل هي منهج حياة.

كما شاركت صحف إنجلترا، اليوم الأحد، احتفال محمد صلاح، مع مواطنه مؤمن زكريا، وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن “الراقي” محمد صلاح دعا زميله السابق مؤمن زكريا للاحتفال بكأس الاتحاد في غرفة الملابس، مشيرة ان محمد صلاح ورفاقه رقصوا فرحًا أثناء حمل زكريا لكأس الاتحاد، وتفاعل المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللفتة الرائعة لصلاح، بحسب الصحيفة

وبدورها، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا وفيديو لمشاركة زكريا احتفالات ليفربول بغرفة ملابس، وكتبت: “حمل اللاعب المصري الكأس من على كرسي متحرك، بينما فريق الريدز يغني ويهتف من حوله”.

هذا ويتواجد مؤمن زكريا في لندن من أجل الخضوع لفحوصات طبية شاملة والعلاج من المرض النادر الذي تعرض له في الأعصاب وأوقف مسيرته الكروية، حيث كان قد ابتعد عن كرة القدم منذ شباط /فبراير 2019، بعدما ظهرت عليه علامات التعب وأدت إلى قطع إعارته من أحد السعودي والعودة للأهلي.

 

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