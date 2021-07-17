تعليق صادم من حلا شيحة بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الفنانة المصرية حلا شيحة على قرار الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بشطبها من النقابة، بعد انتقادها للوسط الفني وذلك على خلفية أزمتها مع مواطنها النجم تامر حسني.

كتبت حلا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور إنستغرام: “حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي”

وتابعت: “حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي، الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه وعتابي ليه لحسن ظني بيه والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ”.

وأضافت: “بالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر، كل اللي في المجال شاهدين إني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني”.

واختتمت الفنانة المصرية قائلة: “أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنة بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحد ولا أحارب أحد ولا أنا أفضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما انصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ بتمني الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل”.

وقال الفنان المصري أشرف زكي ، تعليقا على أزمة حلا شيحة مع تامر حسني، موجها حديثه لشيحة:” لا مكان لمثل من يفعل هذه الأفعال، وهي أساسا كانت مشطوبة من النقابة”، متوعدا من جانبه معتنقي أفكار حلا شيحة داخل النقابة، بالقول: “اللي شايف الفن حرام يتفضل يمشي”.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بعد أزمة الفنانة حلا شيحا، ومهاجمتها تامر حسني، جاء فيه: “يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء، بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.

وأضاف: “ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والابداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة”.

وتابع: “كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”.

وأشار البيان إلى أنه “يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية، بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر، في رجعية لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن، الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى”.