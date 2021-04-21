تعليق تدريبات نادي النفط بسبب إصابة الحارس

المستقلة/- قرر نادي النفط العراقي تعليق تدريباته، بالاتفاق مع الإدارة والكادر التدريبي، تضامنا مع الأزمة الصحية التي يمر بها حارس مرمى الفريق، مصطفى سعدون، الذي يرقد في العناية المركزة.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، جمعة الثامر، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية: “القرار لاقى ارتياحا من قبل زملائه اللاعبين، الذين ما زالوا يعانون من هول الصدمة والاستغراب لما تعرض له زميلهم”.

وأوضح: “مصطفى يتمتع بصحة ممتازة، ولم تبد عليه أي أعراض مرضية سابقة، وكان كثير المزاح والضحك قبل خوض التمارين، وهو ما جعل مرضه صادما لكل المحيطين به”.

وأتم: “هو من اللاعبين المميزين والملتزمين بالوحدات التدريبية، ومستواه في ثبات، وكان في قمة نشاطه وحيويته قبل دخول الوحدة التدريبية، لكنه سقط بشكل مفاجئ (نتيجة جلطة دماغية)”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

رئيسة البنك الأوروبى للسيسى: مؤشر الاقتصاد المصرى قصة نجاح يحتذى بها

رياضية

تعليق تدريبات نادي النفط بسبب إصابة الحارس

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تطالب الصين بسرعة توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

رياضية

إيقاف نجم الشرطة 3 مباريات آسيوية

اخر الاخبار

مصر.. حفظ الشكوى ضد مسلسل “الطاووس” بعد إثارته الجدل

اخر الاخبار

سلطنة عمان تعلق دخول المسافرين القادمين من هذه الدول

اخبار الاردن

 الأردن ..المحكمة تصدر قرار جديد فى قضية مستشفى السلط

اخبار الاردن

 الأردن ..المحكمة تصدر قرار جديد فى قضية مستشفى السلط

اخر الاخبار

مصري يقتل كويتية في نهار رمضان ..فيديو

اخر الاخبار

قرار عاجل من المجلس الرئاسي الليبي بشأن تأمين وحماية الحدود الجنوبية

اخبار مصر

مصر توقع اتفاقيتين لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني محليا 

اخر الاخبار

السيسي يناقش مع رئيس الكونغرس اليهودي آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط

الاخبار

إثيوبيا تقترح انقعاد اجتماعا للاتحاد الأفريقي لإنهاء مفاوضات سد النهضة  

الاخبار

الأردن يسلم فلسطين عقود تأجيروحدات لأهالى “الشيخ جراح”

رياضية

درجال يعد بنسخة استثنائية من بطولة كأس الخليج

اخبار العراق

كتلة صادقون : جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد

اخبار العراق

الاستخبارات العراقية : ضبط شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار في الأنبار