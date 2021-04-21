تعليق تدريبات نادي النفط بسبب إصابة الحارس

المستقلة/- قرر نادي النفط العراقي تعليق تدريباته، بالاتفاق مع الإدارة والكادر التدريبي، تضامنا مع الأزمة الصحية التي يمر بها حارس مرمى الفريق، مصطفى سعدون، الذي يرقد في العناية المركزة.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، جمعة الثامر، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية: “القرار لاقى ارتياحا من قبل زملائه اللاعبين، الذين ما زالوا يعانون من هول الصدمة والاستغراب لما تعرض له زميلهم”.

وأوضح: “مصطفى يتمتع بصحة ممتازة، ولم تبد عليه أي أعراض مرضية سابقة، وكان كثير المزاح والضحك قبل خوض التمارين، وهو ما جعل مرضه صادما لكل المحيطين به”.

وأتم: “هو من اللاعبين المميزين والملتزمين بالوحدات التدريبية، ومستواه في ثبات، وكان في قمة نشاطه وحيويته قبل دخول الوحدة التدريبية، لكنه سقط بشكل مفاجئ (نتيجة جلطة دماغية)”.