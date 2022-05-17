تعطل المركبات بسبب ارتفاع الحرارة في السعودية

المستقلة /- أظهر مقطع فيديو متداول اليوم على موقع التواصل الاجتماعي توقف عدد من المركبات بجدة بسبب ارتفاع حرارة المحرك.

حيث بيّن المقطع تزامن تعطل عدد من المركبات وتوقفها بمكان واحد جراء ارتفاع حرارة المحركات فيها، مع ما تشهده محافظة جدة اليوم من ارتفاع في درجة الحرارة وفق صحيفة سبق.

فيما عزا عدد من المواطنين تعطل هذه المركبات إلى إهمال في الصيانة الوقائية للسيارة، خصوصًا منظومة المحرك والتبريد على وجه الخصوص.