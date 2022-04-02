تعرَّف على قنوات عرض المسلسلات الرمضانية 2022

المستقلة /- تتسابق الكثير من المسلسلات في الماراثون الرمضاني للعام الحالي. حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. باقة متنوعة من الأعمال الدرامية.

وفي هذا المقال نستعرض لكم قائمة مسلسلات رمضان المصرية 2022 والقنوات الناقلة لكل مسلسل.

قنوات عرض (يوتيرن)

– الفضائية المصرية “الأولى”
– شاشة قنوات ON
– شاشة قنوات الحياة
منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية
– شاشة قنوات CBC

قنوات عرض (الاختيار 3)

– شاشة قنوات ON
– منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (العائدون)

– شاشة قنوات DMC
– منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (ملف سري)

– شاشة قنوات الحياة
– شاشة قنوات DMC
– شاشة قنوات CBC
– شاشة قنوات ON
– منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (فاتن أمل حربي)

– شاشة قنوات CBC
منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (مكتوب عليا)

– شاشة قنوات DMC
– منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (الكبير أوي 6)

– شاشة قنوات ON
– قناة روتانا خليجية
منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (دايماً عامر)

– الفضائية المصرية “الأولى”
– شاشة قنوات ON
– شاشة قنوات الحياة
منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (المشوار)

– شاشة قنوات DMC
منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (راجعين يا هوى)

– شاشة قنوات DMC
منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية
– شاشة قنوات CBC

قنوات عرض (جزيرة غمام)

– شاشة قنوات الحياة
– منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض (أحلام سعيدة)

– شاشة قنوات CBC
– شاشة قنوات ON
– منصة Watch It الإلكترونية
– منصة شاهد الإلكترونية

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