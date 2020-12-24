تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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(المستقلة) أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، عن مواجهة نارية بين الجارين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأجريت القرعة مساء الأربعاء، بعد انتهاء منافسات ربع النهائي، حيث ستقام منافسات قبل النهائي في أول أسبوع من العام الجديد.

وتأهل يونايتد إلى نصف النهائي، بتغلبه على مضيفه إيفرتون (2-0) مساء الأربعاء، فيما تفوق مانشستر سيتي على مضيفه أرسنال (4-1)، مساء الثلاثاء.

المباراة الثانية ستجمع برينتفورد، الذي أقصى نيوكاسل يونايتد (1-0) من ربع النهائي، بتوتنهام الذي تغلب على ستوك سيتي (3-1).

 

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