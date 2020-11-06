تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدوري العراقي

تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدوري العراقي

(المستقلة) اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز، التي أقيمت على مدار 3 أيام.

ونقدم لكم في التالي نتائج مباريات مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

مباريات الأربعاء

النجف 1 × السماوة 0

الكهرباء 3 × الميناء 1

مباريات الخميس

الشرطة 0 × زاخو 0

الصناعات الكهربائية 0 × القوة الجوية 2

الزوراء 2 × الطلبة 0

مباريات الجمعة

أمانة بغداد 1 × النفط 0

أربيل 0 × القاسم 0

نفط البصرة 1 × الحدود 1

الكرخ 2 × الديوانية 0

نفط ميسان 1 × نفط الوسط