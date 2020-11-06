تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدوري العراقي
(المستقلة) اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز، التي أقيمت على مدار 3 أيام.
ونقدم لكم في التالي نتائج مباريات مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.
مباريات الأربعاء
النجف 1 × السماوة 0
الكهرباء 3 × الميناء 1
مباريات الخميس
الشرطة 0 × زاخو 0
الصناعات الكهربائية 0 × القوة الجوية 2
الزوراء 2 × الطلبة 0
مباريات الجمعة
أمانة بغداد 1 × النفط 0
أربيل 0 × القاسم 0
نفط البصرة 1 × الحدود 1
الكرخ 2 × الديوانية 0
نفط ميسان 1 × نفط الوسط
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