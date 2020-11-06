تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدوري العراقي

(المستقلة) اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز، التي أقيمت على مدار 3 أيام. 

ونقدم لكم في التالي نتائج مباريات مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز. 

مباريات الأربعاء 

النجف 1 × السماوة 0

الكهرباء 3 × الميناء 1

مباريات الخميس

الشرطة 0 × زاخو 0

الصناعات الكهربائية 0 × القوة الجوية 2

الزوراء 2 × الطلبة 0

مباريات الجمعة 

أمانة بغداد 1 × النفط 0

أربيل 0 × القاسم 0

نفط البصرة 1 × الحدود 1

الكرخ 2 × الديوانية 0

نفط ميسان 1 × نفط الوسط 

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