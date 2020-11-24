تعرف على نتائج الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تعرف على نتائج الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) أقيمت الثلاثاء 8 مباريات في اليوم الأول من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.

وفيما يلي نقدم لكم نتائج الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

رين 1 × تشيلسي 2

إشبيلية 2 × كراسنودار 1

المجموعة السادسة

بروسيا دورتموند 3 × كلوب بروج 0

لاتسيو 3 × زينيت 1

المجموعة السابعة

دينامو كييف 0 × برشلونة 3

يوفنتوس 2 × فرينكفاروس 1

المجموعة الثامنة

مانشستر يونايتد 4 × إسطنبول باشاكشهير 1

باريس سان جيرمان 1 × لايبزيج 0