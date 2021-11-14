تعرف على مباريات الجولة الاخيرة من تصفيات اوروبا لنهائيات قطر 2022

تعرف على مباريات الجولة الاخيرة من تصفيات اوروبا لنهائيات قطر 2022

المستقلة/- تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

لوكسمبورغ – إيرلندا – الساعة 19:45

البرتغال – صربيا – الساعة 19:45

المجموعة الثانية

اليونان – كوسوفو – الساعة 19:45

إسبانيا – السويد – الساعة 19:45

المجموعة الثامنة

سلوفينيا – قبرص – الساعة 14:00

كرواتيا – روسيا – الساعة 14:00

مالطا – سلوفاكيا – الساعة 14:00

المجموعة العاشرة

أرمينيا – ألمانيا – الساعة 17:00

مقدونيا – آيسلندا – الساعة 17:00

ليشتنشتاين – رومانيا ـ الساعة 17:00.