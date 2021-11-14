تعرف على مباريات الجولة الاخيرة من تصفيات اوروبا لنهائيات قطر 2022
المستقلة/- تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022”.
وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:
المجموعة الأولى
لوكسمبورغ – إيرلندا – الساعة 19:45
البرتغال – صربيا – الساعة 19:45
المجموعة الثانية
اليونان – كوسوفو – الساعة 19:45
إسبانيا – السويد – الساعة 19:45
المجموعة الثامنة
سلوفينيا – قبرص – الساعة 14:00
كرواتيا – روسيا – الساعة 14:00
مالطا – سلوفاكيا – الساعة 14:00
المجموعة العاشرة
أرمينيا – ألمانيا – الساعة 17:00
مقدونيا – آيسلندا – الساعة 17:00
ليشتنشتاين – رومانيا ـ الساعة 17:00.
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