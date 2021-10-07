تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي امام نظيره اللبناني

المستقلة/-تنشر وكالة الصحافة المستقلة تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم، لمباراته المنتظرة أمام لبنان التي تجرى يوم الخميس، لحساب تصفيات كأس العام.

والتشكيلة الرسمية تتضمن كل من:

فهد طالب لحراسة المرمى، علاء مهاوي، ميثم جبار، علي فائز، وعلي عدنان للدفاع، امجد عطوان، بشار رسن، امير العماري، محمد قاسم وابراهيم بايش للوسط، وايمن حسين للهجوم.

ويقبع العراق في المركز الأخير بمجموعته بعد أن اقتنص نقطة ثمينة من منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الأولى للتصفيات التي أقيمت في العاصمة سيئول، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة من إيران بثلاثية نظيفة.

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