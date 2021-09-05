تعرف على اهم أعراض الذبحه الصدرية

المستقلة /- الذبحة الصدرية من أخطر المشاكل الصحية التي يعانى منها البعض وخصوصا كبار السن ، وهي نوع من ألم الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic توصف الذبحة الصدرية بأنها ضغط أو ثقل في صدرك، و على الرغم من أن الذبحة الصدرية شائعة نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الصعب التمييز بينها وبين الأنواع الأخرى من آلام الصدر ، مثل الانزعاج الناتج عن عسر الهضم.

أعراض الذبحه الصدرية

1:ألمًا وانزعاجًا في الصدر، يمكن وصفه بالضغط والحرق .

2: ألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

3:دوخة.

4:تعب.

5:غثيان.

6:ضيق في التنفس.

7:التعرق.

تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب حيث يحمل دمك الأكسجين ، الذي تحتاجه عضلة قلبك للبقاء على قيد الحياة عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الأكسجين ، فإنها تسبب حالة تسمى نقص التروية.

السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب هو مرض الشريان التاجي (CAD). يمكن أن تضيق شرايين القلب (الشريان التاجي) بسبب ترسبات دهنية تسمى اللويحات، وهذا ما يسمى تصلب الشرايين.

تزيد عوامل الخطر التالية من خطر إصابتك بمرض الشريان التاجي والذبحة الصدرية:

1:تعاطي التبغ: يؤدي مضغ التبغ والتدخين والتعرض طويل الأمد للتدخين السلبي إلى إتلاف الجدران الداخلية للشرايين بما في ذلك شرايين القلب مما يسمح بتجمع رواسب الكوليسترول ومنع تدفق الدم.

2:داء السكري: يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، مما يؤدي إلى الذبحة الصدرية والنوبات القلبية عن طريق تسريع تصلب الشرايين وزيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

3:ضغط دم مرتفع: مع مرور الوقت يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الشرايين عن طريق تسريع تصلب الشرايين.

4:ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم: الكوليسترول هو جزء كبير من الرواسب التي يمكن أن تضيق الشرايين في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الشرايين التي تغذي القلب.

5:تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب: إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بمرض الشريان التاجي أو أصيب بنوبة قلبية ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية.

6:كبار السن: الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والنساء الأكبر من 55 عامًا لديهم مخاطر أكبر من البالغين الأصغر سنًا.

7:عدم ممارسة الرياضة: يساهم نمط الحياة غير النشط في ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 والسمنة.

8:بدانة: ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم والسكري ، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية وأمراض القلب.