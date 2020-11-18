تعرف على المتأهلين لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

(المستقلة) اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء الخميس.

وفيما يلي نقدم لكم المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري أمم أوروبا، متصدري المجموعات الأربعة في المستوى الأول “A”.

إيطاليا (المجموعة الأولى)

بلجيكا (المجموعة الثانية)

فرنسا (المجموعة الثالثة)

إسبانيا (المجموعة الرابعة)

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي للبطولة في أكتوبر/تشرين الأول العام المقبل،. بعد سحب القرعة وتحديد المباريات.

كذلك تقام المباراة النهائية في الشهر ذاته.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

إسبانيا تحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

التعليقات مغلقة.

اقتصادية

اتحاد الغرف التجارية العراقية يشارك بمعرض موصياد أكسبو في أسطنبول

اخر الاخبار

تتصدرها الصنائع العصرية.. تعرف على الأسهم الأكثر ربحية بالسوق العراقية

اخر الاخبار

جائزة زايد للاستدامة تعلن بدء استقبال طلبات المشاركة لدورة عام 2022

اخر الاخبار

أردوغان يغلق تركيا جزئيا ويحذر: “نواجه وضعا بالغ الخطورة!”

اخر الاخبار

اعتراضات على سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

اخر الاخبار

هبوط الدولار في مستهل تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

تداعيات خطيرة منها الاكتئاب بعد الإصابة بـ كورونا

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

بالأرقام: كاتانيتش أفضل من درب منتخب العراق آخر 10 سنوات

اخر الاخبار

امريكا : سوف نسحب قواتنا من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة