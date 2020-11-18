تعرف على المتأهلين لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

(المستقلة) اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء الخميس.

وفيما يلي نقدم لكم المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري أمم أوروبا، متصدري المجموعات الأربعة في المستوى الأول “A”.

إيطاليا (المجموعة الأولى)

بلجيكا (المجموعة الثانية)

فرنسا (المجموعة الثالثة)

إسبانيا (المجموعة الرابعة)

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي للبطولة في أكتوبر/تشرين الأول العام المقبل،. بعد سحب القرعة وتحديد المباريات.

كذلك تقام المباراة النهائية في الشهر ذاته.