تعرف على المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

المستقلة/- انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة (غرب آسيا) مساء الجمعة.

وبعد انتهاء دور المجموعات يوم الجمعة، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى 16، والذي يقام من مباراة واحدة أحد يومي 13 و14 سبتمبر/أيلول المقبل.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021:

أصحاب المركز الأول: الاستقلال الطاجيكي – الشارقة الإماراتي – الاستقلال الإيراني – النصر السعودي – بيرسبوليس الإيراني.

أفضل 3 في المركز الثاني: تراكتور الإيراني – الهلال السعودي – الوحدة الإماراتي.