تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية مؤخرا أن الجوائز المالية في بطولة كأس العرب للمنتخبات ستصل إلى 25 مليون دولار موزعة على مختلف المراكز التي ستحصل عليها المنتخبات العربية المشاركة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب 2021 في دولة قطر أواخر العام الجاري.

وستقسم الـ25 مليون دولار كالتالي، حيث سيحصل المركز الأول على 5 ملايين دولار والمركز الثاني سيحصل على 3 ملايين دولار، بينما ستقسم باقي القيمة المالية على باقي مراكز البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والفائز من مواجهة عمان والصومال في الملحق، والفائز من مواجهة البحرين والكويت.