تعرف على اسباب عدم تسلم بعض الدوائر الحكومية للرواتب

تعرف على اسباب عدم تسلم بعض الدوائر الحكومية للرواتب

المستقلة /- افاد مصدر حكومي ,بأن تأخر تمويل المصارف من قبل وزارة المالية ادى الى عدم تسلم بعض الدوائر الحكومية للرواتب.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “وزارة المالية لم ترسل لغاية هذه اللحظة تمويل بعض الدوائر الحكومية للمصارف لغرض توزيع هذه الرواتب على الدوائر “.

واضاف ان “هذه الدوائر شملت الصحة والتربية”.

يذكر ان وزارة المالية سبق أن أعلنت في 22 اب عن البدء بتوزيع رواتب للموظفين والدوائر غير المرتبطة بوزارة.