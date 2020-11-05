تعرف على سيرة حياة “جو بايدن” وعائلته البعيدة عن السياسة -صور

المستقلة/- أصبح المرشّح الديمقراطي جو بايدن، قريب من الفوز بالرئاسة الأمريكية بعد حسمه ولايتين رئيسيتين في مواجهة الرئيس دونالد ترمب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وعلى عكس اسرة ترامب التي شاركته في حياته السياسية من ابنته ايفانيكا التي قالت تقارير انه كان ينوي اختيارها نائبة له ، الى صهره جاريد كوشنر ، الذي كان له دور كبير في قضايا الشرق الأوسط ، فان اسرة جو بايدن بعيدة قليلة عن السياسة.

من هو بايدن

بايدن هو نائب رئيس الولايات المتحدة رقم 47 من ، و كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ديلاوير من 1973 حتى 2009.

ولد بايدن في سكرانتون بنسلفانيا وهو ابن جوزيف بايدن وكاثرين إوجينيا.

وكان الأول من أربع أشقاء وتعلم الكثير من التراث الكاثوليكي الإيرلندي. له أخين, جيمس براين بايدن وفرانسيس بايدن, واخت, فاليري بايدن.

في عام 1966, عندما كان في مدرسة القانون, تزوج بايدن من نيليا هانتر.

لبايدن 3من نيليا أبناء هم جوزيف بايدن, روبرت هانتر وناعومى.

زوجته نيليا وابنتها ناعومي توفوا في حادثة سيارة بعد وقت قصير من انتخابه في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1972 ، اما ابناءه الصغار, بو وهانتر فأصيبوا بشدة من جراء الحادث, ولكنهم شفوا من اصابتهم تدريجيا.

في عام 1977, تزوج بايدن من جيل تراسي جايكوب وانجبوا ابنة واحدة وهي اشلى والاثنان عضوان في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

الابن الأكبر لبايدن, بو, كان شريك في شركة ويلمنجتون للقانون وتم انتخابه ليشغل منصب المدعى العام لديلوار في عام 2006.

ابن بايدن الاصغر, هانتر, يعمل كمحامى في واشنطن, ويخدم في مجلس إدارة امتراك, وسابقا عمل في قسم التجارة.

اشلي بايدن وايفانكا ترامب

وآشلي بايدن من مواليد 8 حزيران 1981، وهي ناشطة اجتماعية وصاحبة أعمال تنفيذية وشخصية سياسية، كما أنها ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وهي متزوجة منذ منتصف عام 2012 من الطبيب هوارد كيرين.

وعلى عكس إيفانكا ترامب، فإن آشلي بايدن لم تكن نشيطة في حملة انتخاب والدها كما أنها نادرة الظهور بصحبة والدها بعكس إيفانكا التي رافقت ترامب في الكثير من زياراته وساندته في حملته الانتخابية.