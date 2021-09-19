تعرض “كريم فهمي” لجلطة أخرى وانباء غير سارة عن صحته

المستقلة /- تصدرت الأوساط الفنية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتداول أخبار عن صحة الفنان كريم فهمي، بعد دخوله إلى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية مفاجئة.

وبعد نوبة القلق، خرج الفنان أحمد فهمي عن صمته، وطمأن محبي أخيه، وكشف بعض التفاصيل عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به عقب تعرضه لجلطة في الرئة.

وأوضح أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن وتم نقله من الرعاية المركزة.

الجدير بالذكر ان الفنان كريم فهمي قد تعافي من إصابته بفيروس “كوفيد 19” مطلع العام الحالي.

وأعلن مؤخراً عن إنتاج جزءٍ ثانٍ من فيلم “ديدو” الذي تم عرضه خلال موسم الصيف، من بطولته إلى جانب عددٍ من نجوم الكوميديا المصريين والذي احرز نجاحا كبيرا بعد اعلانه في السينما فترة العيد.

كما حصل مؤخراً على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات واعلن ذلك عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام مرفقا المنشور بصورة اثناء تواجده هناك.