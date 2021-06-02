تعديلات مرتقبة على الدوري السعودي

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية، على نية رابطة دوري المحترفين السعودي، إجراء تعديلات هامة، في المسابقة، خلال الموسم المقبل 2021-2022.

وتوج الهلال بلقب دوري المحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بعدما تزعم الصدارة برصيد 61 نقطة، حيث اختتم موسمه بالفوز على الفيصلي بنتيجة (3-2)، في الجولة 30 والختامية من المسابقة.

ووفقا لتقارير صحفية سعودية فإن رابطة دوري المحترفين بعثت اليوم خطابا لأندية دوري الأولى لأخذ آرائهم حول إقامة مباريات الجولة على 3 أيام بدلا من يومين لأسباب تتعلق بالتسويق، والنقل التلفزيوني والملاعب في الموسم المقبل.

وطلبت الرابطة من الأندية الإفادة بمرئياتهم في مدة أقصاها الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن مسابقة دوري المحترفين، ستشهد الموسم المقبل تواجد الطائي، إلى ناديي الحزم والفيحاء.