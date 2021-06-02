تعديلات مرتقبة على الدوري السعودي

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية، على نية رابطة دوري المحترفين السعودي، إجراء تعديلات هامة، في المسابقة، خلال الموسم المقبل 2021-2022.

وتوج الهلال بلقب دوري المحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بعدما تزعم الصدارة برصيد 61 نقطة، حيث اختتم موسمه بالفوز على الفيصلي بنتيجة (3-2)، في الجولة 30 والختامية من المسابقة.

ووفقا لتقارير صحفية سعودية فإن رابطة دوري المحترفين بعثت اليوم خطابا لأندية دوري الأولى لأخذ آرائهم حول إقامة مباريات الجولة على 3 أيام بدلا من يومين لأسباب تتعلق بالتسويق، والنقل التلفزيوني والملاعب في الموسم المقبل.

وطلبت الرابطة من الأندية الإفادة بمرئياتهم في مدة أقصاها الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن مسابقة دوري المحترفين، ستشهد الموسم المقبل تواجد الطائي، إلى ناديي الحزم والفيحاء.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد التطعيم بـ”سينوفارم”..البحرين تدعو فئة من سكانها لتلقي لقاح “فايزر/بيونتيك” ضد كورونا

رياضية

صلاح ومحرز خارج قائمة المرشحين لجوائز الأفضل بإنجلترا

اخر الاخبار

دياب : لبنان فى قلب الخطر الشديد

رياضية

مدافع الوحدات يسافر قطر للعلاج

رياضية

كونتي يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

مقتل 10 وإصابة 7 فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بجنوب مصر

رياضية

تعديلات مرتقبة على الدوري السعودي

رياضية

تعديلات مرتقبة على الدوري السعودي

رياضية

التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات على عدة أندية

رياضية

برشلونة يجدد ثقته في كومان

اخر الاخبار

البرلمان العربي يمنح الرئيس المصري “وسام القائد” ..صور

رياضية

أول تعليق من أنشيلوتي بعد عودته لريال مدريد

رياضية

تعرف على نتيجة فحص كورونا لمنتخب العراق

اخر الاخبار

غرق سفينة بترول مصرية في البحر الأحمر

اخر الاخبار

فيديو.. سميرة سعيد تواجه أزمة بعد طرح “الساعة اتنين بالليل”

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع ملياردير إماراتي من دخول قلعة محمد علي

اخر الاخبار

الموت يفجع نانسي عجرم في حماتها