تعاون إعلامي بين مصر والعراق.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري، صباح علال زاير نائب مدير عام شبكة الإعلام العراقي والوفد المرافق له، حيث بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامي، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين ، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودا إيجابية على الجانب المهني والاقتصادي معا .

و أكد زين على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل مع الجانب العراقي لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجى والتدريب والإنتاج المشترك ، كما اقترح زين خلال اللقاء عمل انتاج مشترك لمسلسل اذاعى درامي خاصة ان هناك تجربة انتاج ناجحة مع الجانب العراقي فى برنامج “بيت للكل” الذي حظي بإعجاب ومتابعة الملايين في الوطن العربي.

كما تطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

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