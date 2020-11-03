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تظاهرات حاشدة أمام “وزارة المالية” وقطع طرق وصدامات بسبب الرواتب – فيديو

تظاهرات حاشدة أمام "وزارة المالية" وقطع طرق بسبب تأخير الرواتب

المستقلة/- احتشد المئات من العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقود وأجور يومية، اليوم الثلاثاء،  أمام مبنى وزارة المالية العراقية للمطالبة باستحقاقهم المالي المتوقف منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ونصب المحتجون عوارض لقطع طريق قرب مقر الوزارة، هذا وتم التصادم مع القوات الامنية امام مبنى الوزارة، ما اسفر عن وقوع جرحى  .

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