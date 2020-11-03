تظاهرات حاشدة أمام “وزارة المالية” وقطع طرق وصدامات بسبب الرواتب – فيديو

المستقلة/- احتشد المئات من العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقود وأجور يومية، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى وزارة المالية العراقية للمطالبة باستحقاقهم المالي المتوقف منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ونصب المحتجون عوارض لقطع طريق قرب مقر الوزارة، هذا وتم التصادم مع القوات الامنية امام مبنى الوزارة، ما اسفر عن وقوع جرحى . خروج تظاهرة لموظفي وزارة الكهرباء أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة pic.twitter.com/dHQNUw9prk — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) November 3, 2020 القوات الأمنية تعتدي على الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم امام وزارة المالية pic.twitter.com/uE6PDOIu9T — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) November 3, 2020