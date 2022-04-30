تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

المستقلة /- قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب.

وكثفت إدارة الطيب والبخور التابعة للرئاسة جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة.

أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع، خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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