تطور جديد بخصوص اقتراب كيروش من تدريب العراق

المستقلة-/ اقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم من التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لقيادة أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية إن الاتفاق جرى بشكل نهائي، وتم إرسال نسخة من العقد المبرم بين الطرفين للمدرب البرتغالي.

وأشار المصدر إلى مكالمة هاتفية جرت فجر اليوم مع كيروش، وتم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

وأوضح أن الاتحاد العراقي ينتظر وصول المدرب البرتغالي خلال الأيام المقبلة، لبدء المهمة بشكل رسمي مع المنتخب الأول.

يشار إلى أن المدرب السابق للمنتخب العراقي، السلوفيني كاتانيتش، أعلن نهاية عقده مع الفريق، واعتذر عن عدم استكمال المشوار.

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