تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي بعد تعرضه لغيبوبة

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المستقلة/ منى شعلان/ كشفت السيدة عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، آخر تطورات حالته الصحية ، بعد تعرضه ، لإنتكاسة صحية مفاجئة ، الأسبوع الماضي، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة.

وغردت زوجة الفنان خالد سامي، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة:” بعد قرابة الأسبوع من غيبوبة خالد… وعدم معرفة السبب… يتم الآن إجراء فحص نخاع العظم… بغية معرفة وتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة”، واختتمت قائلة:” يا رب لطفك بعبدك… خالد سامي”.

وكان قد ظهر خالد سامي، لأول مرة بعد إجرائه لعملية زراعة كبد خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الملحن السعودي “فهد العبدالله” على حسابه بموقع تويتر.

وقال خالد سامي عبر الفيديو:” الحمد والفضل والشكر والمنّة لله رب العالمين.. بدأت أسترد صحتي وعافيتي، وإن شاء الله عما قريب سأكون بكامل الصحة والعافية بعد مرحلة الاستجمام والنقاهة التي أقوم بها حاليا مع أم المعارك زوجتي ، مضيفاً:”إن شاء الله سوف نعود لنضحك سويًّا.. الله لا يحرمني منكم”.

وكان الفنان، ناصر القصبي، قد ناشد التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي من خلال إجراء عملية زراعة كبد له، مبيناً أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، وقد تفاعل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر حينها مع حالة الفنان خالد.

خالد سامي من مواليد 1961، شارك في العديد من الأعمال الفنية، منها “طاش ما طاش” و”أبو رويشد” و”أبو العصافير” و “شباب البومب”.

كما حصل خالد سامي على ماجستير في الإخراج من جامعة كلورادو في أمريكا، فاستطاع أن يكون من النجوم الذين شكلوا الفن السعودي في مجالي الدراما والإنتاج.

 

 

 

 

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