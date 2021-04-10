تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

المستقلة/- منى شعلان/ طمأنت السيدة منى المغربى، زوجة الفنان المصري خالد النبوي ، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المغربي أن الحالة الصحية لزوجها فى تحسن مستمر، وأنه تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، طالبة من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت منى المغربي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “صباح الخير، حبة أطمنكم إن خالد الحمد لله انتقل غرفة عادية، دعواتكم يرجع البيت فى أسرع وقت”.

وكان خالد النبوي خطف الأنظار مؤخراً بظهوره في فيلم “تعالوا مصر” الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الأماكن الآثرية الهامة في مصر.

ونشر النبوي عددًا من الصور التي تجمعه بكل من محمد سعدي رئيس شركة mediaHub المنفذة لحفل موكب المومياوات الملكية، وهشام خرما مؤلف الموسيقى الخاصة بالفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور القصيرة “إنستغرام”.

وعلق النبوي على الصور قائلًا: “شكرًا لصناع فيلم تعالوا إلى مصر، شكرًا للمنتج الواعي المحترف محمد سعدي انبسطت بالتعاون معاك، شكرًاللمخرج الرائع والمتعاون تامر عشري، شكرًا للمبدع الموهوب هشام خرما على الموسيقى الرائعة، شكرًا لمصممة الملابس الرائعة ياسمين عيسى”.