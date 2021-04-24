تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده خروجها من المستشفى، بعد خضوعها لعملية جراحية منذ عدة أيام، وذلك تزامناً مع عيد ميلادها.

ونشرت النجمة فيفى عبده، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة لتورتة وعلقت عليها قائلة: “أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وأنتم طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

يشار إلى أن النجمة فيفى عبده كانت أعلنت عن إجرائها عملية جراحية ، موضحة أن هذه العملية ستستغرق ساعتين، مؤكدة أن هذه العملية بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.

ونشرت فيفي مؤخرا، مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر “إنستغرام”، قالت فيه “حسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت أدخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها”.