تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد إصابتهما بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ تخضع الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، حاليًّا للعزل المنزلي، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، إذ أجريا مسحة طبية أثبتت إيجابية حالتيهما.

وأصيبت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بفيروس كورونا “كوفيد- 19”، أثناء تصوير المشاهد الأخيرة بمسلسل “اللي مالوش كبير” الذى يعرض حاليًا في رمضان.

ولم تستدعي حالتهما الانتقال إلى المستشفى، ويتلقيان كورس العلاج اللازم تحت إشراف طبيب متخصص، وحالتهما مستقرة نوعا ما، ومن المقرر أن يخضع الثنائي “ياسمين والعوضي” لمسحة طبية ثانية خلال أيام للاطمئنان على صحتهما.

وكان حفل زفاف ياسمين والعوضي ضمن أحداث مسلسل “اللي مالوش كبير” أثار ردود فعل طيبة وانتباه الجمهور خلال الفترة الماضية، إذ ارتدت ياسمين فستان الزفاف وهو الأمر الذي لم يحدث في الواقع عند زواجها بالعوضي منذ فترة.

ويخوض الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى أول بطولة مشتركة لهما حالياً بمسلسل “اللى مالوش كبير” والذى يحققان به نجاحاً كبيراً ضمن سباق دراما رمضان بشخصيتى غزل وسيف الخديوى، حيث يحقق العمل مشاهدات عالية وتفاعلا كبيرا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

مسلسل “اللى مالوش كبير” يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل “اللى مالوش كبير”، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين “جونيور” وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

 

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