تصرف مفاجئ من “علي يوسف” بعد أنباء زواجه من هند البلوشي

تصرف مفاجئ من “علي يوسف” بعد أنباء زواجه من هند البلوشي

المستقلة/ منى شعلان/ قام الفنان العراقي علي يوسف ، بإغلاق خاصية التعليقات بحسابه عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بعد أن نشر صورة له حديثة مساء اليوم ، معلقا عليها قائلاً:” لا تعليق”.

وأقدم علي يوسف على تلك الخطوة بشكل مفاجئ بعد تلقيه تساؤلات كثيرة من جمهوره حول حقيقة زواجه من الممثلة الكويتية هند البلوشي.

وقد قال مصدر مقرب من النجم العراقي، في تصريح خاص لـ”المستقلة”، رداً على تلك الأنباء أن الفنان العراقي منزعج بشدة وسوف يخرج عن صمته ويكشف كواليس ما حدث بينه وبين هند البلوشي “الليلة”، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد خرجت البلوشي بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية معلنة عن زوجها من علي يوسف ، قبل 5 أشهر وقررت السفر مع زوجها للاحتفال بشهر العسل خارج الكويت حتى أنها أكدت أخبار الزواج وشهر العسل وتمنت للجميع الخير والحب حيث قالت: أولاً شكراً لكم على تهنئتي بحفل زفافي، حيث تزوجنا منذ أكثر من 5 أشهر وقضينا شهر العسل في أحد المنتجعات السياحية خارج الكويت، وأتمنى للجميع السعادة والحب والخير.”

كما أوضحت هند البلوشي أنها اختارت الحفاظ على سرية زواجها لفترة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وقالت: التزمنا الخصوصية وكان احتفالاً عائلياً اقتصر على إخوتي والمقربين منا فقط، وذلك مراعاة لظروف انتشار كورونا، ولم نعلن الخبر في وقتها حتى نستمتع بإجازتنا وخصوصيتنا.

ومن جانبه نشر علي يوسف صورة وهو يمسك بيد زوجته السيدة زهراء ويظهر في يدها خاتم الزواج بوضوح ليؤكد على استمرار زواجه منها، وهو ما اعتبره البعض نفي صريح لأخبار زواجه من النجمة الكويتية.

فى حين نشرت السيدة زهراء زوجة الفنان العراقي صوراً تجمعهما من داخل منزلهما ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام

الجدير بالذكر أن هند البلوشي كانت قد تزوجت من الفنان الكويتي مشاري العوضي عام 2012 ورزقت منه بأطفالها عبير وجاسم قبل إعلان الانفصال رسمياً عام 2018 ولتؤكد اليوم خبر زواجها مرة أخرى.

أما الفنان العراقي علي يوسف تزوج من السيدة زهراء بعد قصة حب قوية جمعت بينهما منذ الطفولة ، ورُزق منها مؤخراً بطفلة أطلق عليها اسم ملك.