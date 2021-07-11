تشبيه الدكتورة خلود بالفنانة مايا دياب بعد تغير ملامحها

المستقلة/- منى شعلان/ أطلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على متابعيها في أحدث ظهور لها بملامح جديدة، جعلت البعض يشبهونها بالنجمة اللبنانية مايا دياب.

و بدت الدكتورة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، نحيفة جدًا و شفاه منتفخة، بعد أن ارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم مزينة بالورود، ووضعت على شعرها الذي جاء بدرجات اللون البني وشاحا ملونا.

وعلقت قائلة: “كـن جميـلا كالـورد يُسعد كل من يـراه، وينشـر عطـره أينما وجد، فالسـلام لتلك الأرواح التي تشبـه الـورد”.

على صعيد آخر كانت الدكتورة خلود قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل نفس اسمها “خلود”، على طريقة عالم “والت ديزني”.

وحرصت خلود على أن يكون كل ديكور وزينة عيد ميلاد ابنتها، وكذلك هديتها، تحمل صور أشهر أميرات “ديزني”، وسط أجواء من الطفولة والفرح.

يذكر أن الدكتورة خلود إحدى مدونات الموضة العربيات، ولديها متابعون من جميع أنحاء العالم العربي، خاصة على “سناب شات”، الذي توثق من خلاله يومياتها مع عائلتها التي تتألف من بنت وثلاثة توائم رزقت بهم من زوجها الأردني أمين غباشي، الذي يعد أيضا واحدا من مشاهير عالم “السوشيال ميديا”، وفي كثير من الأحيان يشاركها الظهور، سواء في جلسات التصوير أو حياتهما اليومية.

كما سبق أن افتتحت الناشطة الكويتية عيادة تجميل خاصة بها، في دولة الكويت، لتعود بذلك إلى ممارسة تخصصها الذي درسته وهو الطب البشري، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من المشاهير.

 

 

 

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تشبيه الدكتورة خلود بالفنانة مايا دياب بعد تغير ملامحها

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