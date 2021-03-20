“تسلم الأيادي”… باسم يوسف يثيرالجدل بعد نشر صورة مفبركة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اعتذر الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف، عن نشر صورة من فيديو مفبرك، تشير لعرض أغنية “تسلم الأيادي” الداعمة للجيش المصري على قناة الشرق المعارضة للقاهرة والتي تبث من تركيا.

وقال باسم يوسف عبر حسابه بـ”فيسبوك”، “أنا غلطت واكتشفت إني شفت فيديو غلط وأخدت كابتشر ونشرته قبل ما أتأكد منه”.

وأضاف”موضوع تسلم الأيادي على قناة الشرق مش مظبوط”.

وتابع “أنا عندي الشجاعة أني أقول أني غلطت علشان كده مسحت البوست”.

وأردف:”لكن أنا متمسك بكل كلمة قلتها في كل البوستات عن عرة جماعات العالم وأنجس خلق الله اللي مَش راضيين يعترفوا بغلطهم اللي أضر ناس كتير أكتر من بوست مَش مظبوط”. حسب تعبيره.

وأتم قائلا “أنا مسحت البوست عشان أنا عارف إنهم حيمسكوا في موضوع الفيديو ويتجاهلوا كل حاجة تانية، لكن لو نسيتم حنفكركم بوساخة جماعتكم الربانية يا بتوع أستاذية العالم وأحلام الخلافة”، حسب تعبيره.

ومساء أمس الجمعة، أثيرت ضجة على مواقع التواصل في مصر بعد تداول صور وفيديو يشير لعرض أغنية “تسلم الأيادي” الداعمة للجيش المصري على قناة الشرق المعارضة.

لكن القناة نشرت بيانا أكدت فيه أن الفيديو مفبرك موجهة كلامها إلى باسم يوسف، الذي اشتهر ببرنامجه الساخر إبان فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات عارمة ضده.

وقالت القناة في بيانها:”نشر المدعو باسم يوسف صورة من فيديو مفبرك قال عنه كذبا أنه نقله من قناة الشرق وهو الأمر المكذوب جملا وتفصيلا”.

يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات التهدئة الصادرة عن أنقرة منذ عدة أسابيع بهدف إصلاح علاقاتها مع القاهرة، والحديث عن إغلاق القنوات المعارضة في تركيا وتسليم مطلوبين مصريين لديها.