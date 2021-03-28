تسريب صورة جديدة لهاتف ايفون 13 برو

المستقلة /- شارك المحرر التقني الشهير Max Weinbach لموقع XDA-Developers عبر صفحته الرسمية على منصة تويتر صورة عالية الجودة للغاية لهاتف iPhone 13 Pro الذكي.

وتُظهر الصور التي تمت مشاركتها هاتف iPhone 13 Pro الذكي باللون الأسود غير اللامع الجديد كلياً، والذي سيكون مختلفا عن لون الجرافيت لجهاز iPhone 12 Pro. وهناك تقارير تفيد بأن العملاق الأمريكي أبل يخطط لطرح هاتف باللون البرتقالي.

يُذكر أن شركة أبل استخدمت طلاء جديدا للإطار المعدني حول محيط الهاتف الذكي، ما يمنع بصمات الأصابع وآثار الأوساخ وبقع الشحوم وما إلى ذلك.

 

وأفاد ماكس بأن جميع كاميرات iPhone 13 Pro ستكون بارزة فوق سطح اللوحة الخلفية، ومع ذلك، ستتم تغطيتها بزجاج واقٍ مشترك، وهذا يعني أنه يمكنك مسح الكاميرا حرفيا بحركة واحدة.

كما أكد ماكس أن شاشة هاتف iPhone 13 Pro ستدعم تقنية LTPO  المميزة مع معدلات التحديث التكيفية من 1 هرتز إلى 120 هرتز.

وأخيراً، من المتوقع تقديم خط iPhone 13 من الهواتف الذكية في سبتمبر المقبل وفقا لبعض المصادر، ومن المتوقع أن يطلق على هذا الخط من الهواتف الذكية اسم iPhone 12s.

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