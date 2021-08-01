تسجيل 11 هزة أرضية خلال يوم واحد بالعراق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية الأحد، تسجيل هزتين أرضيتين في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان، ليبلغ إجمالي الهزات المسجلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بيان الهيئة إلى أن: “مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية”.

وأضاف أن “الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار”.

من جهتها، سجلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق “9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر شيرين في إيران”.

وأضاف البيان، أن “الهزات بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تسجيل 11 هزة أرضية خلال يوم واحد بالعراق

اخبار السعودية

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي للمواطنين

اخر الاخبار

الأردن يسمح بدخول سائقين عالقين عبر جابر مع سوريا

اخر الاخبار

السعودية تعلن اعتماد 11 جامعة مصرية لأول مرة

اخر الاخبار

السعودية.. السديس يكشف عن مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة الحرمين

اخر الاخبار

حرية التعبير في العراق ..وحوارات القنوات الفضائية!!

اخر الاخبار

الجيش السوري يكثف هجومه على مناطق في درعا

اخر الاخبار

الجيش السوري يكثف هجومه على مناطق في درعا

اخر الاخبار

تفعيل قرار منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين بالإمارات “فيديو”

اخبار العراق

بابليون: تجاهل دعوتنا الى اجتماع رئيس الوزراء لايتفق ومبادئ الشراكة السياسية

اخر الاخبار

أبو الغيط يناقش مع لعمامرة التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر

اخبار العراق

محافظ كربلاء: 6 الاف عائلة نازحة اندمجوا مع الاهالي

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تضع حجر الاساس لبناء مدرسة للنازحين في كربلاء

اخر الاخبار

بدور البراهيم تحصل على هدية فاخرة من إحدى صديقاتها

اخبار العراق

قتل احد الشيوخ في مركز العمارة

اخبار العراق

اكثر من 15 الف طالب يبدأون امتحانات الثالث المتوسط في ميسان

اخبار العراق

محافظ ميسان يصدر أمرا بان يكون الدوام حتى الساعة 3 عصرا