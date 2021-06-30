تركي آل الشيخ يعلن بدء تصوير مسلسله الجديد “الثمانية”

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عن بدء تصوير مسلسله الجديد “الثمانية”، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر تركي آل الشيخ في أول يوم من التصوير بصحبة نجوم العمل وهم الفنانون آسر ياسين، محمود البزاوي، خالد الصاوي، ريم مصطفى، غادة عادل، مصطفى البنا، وكتب قائلاً: “أحب أن أبارك إلي فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي ( الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل.

وتابع: “بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية و قررت أن أحولها إلي مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلي النور.

وأضاف: “وقع اختياري علي المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال و كنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلي النور.

وأوضح :”بدأنا في اختيار العناصر و وقع اختياري على النجوم آسر ياسين ، خالد الصاوي، هشام سليم ، غادة عادل ، محمود البزاوي ، ريم مصطفي ، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنة ، مصطفى البنا و عدد كبير من النجوم العرب والعالميين ، كما استعانت بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية و مصممة الملابس الرائعه مني التونسي.

واستطرد: “في إطار دعمى لأبناء بلدي استعانت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة و حتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن أعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلي مستوي عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلم Pacific Rim و Arctic, كما استعنت بمهندس الصوت Bill Donnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلم Godzilla , Aquaman.

واختتم:” اليوم هو أول يوم تصوير فأتمنى من كل قلبي النجاح و التوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى أن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله يعجبكم المسلسل”.

مسلسل “الثمانية” أول عمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MBC، ومن إخراج أحمد مدحت.