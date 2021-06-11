تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية صورة من اللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة شرم الشيخ.

وقال تركي آل الشيخ معلقا على الصورة: “الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان اليوم في شرم الشيخ… يد واحدة”.

كما نشر المصور السعودي بندر الجلعود صورة للقاء، وعلق قائلا: “لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”.