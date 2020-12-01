تركيا تبدء اصدار سندات دولية مطلع 2021

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المستقلة/- يهدف صندوق الثروة التركي، إصدار أول  سندات  دولية في 2021، بعد أن تم تأجبل اصدارها خلال شهر أكتوبر الماضي.
وعزا صندوق الثروة التركي، الذي يشرف على أصول بقيمة 240 مليار دولار، ويرأسه الرئيس “رجب طيب أردوغان”، تأجيل إصداره المزمع لسندات مقومة بالدولار “بسبب ظروف السوق.
وقال  سوفير سونميز الرئيس التنفيذي للصندوق، إنَّ الصندوق سيبدأ عملية إصدار سندات أخرى في 2021، مضيفاً أنَّ أوضاع السوق لم تكن مناسبة في أكتوبر.
وأضاف “الصندوق سيصدر سندات كل 18 إلى 24 شهراً، أعددنا البنية التحتية، بالنسبة لنا، هناك ما هو أهم من السعر وإجمالي السندات. ونحتاج إلى خلق قاعدة مستثمرين “.

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