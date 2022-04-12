تركيا : احالة قضية محاكمة المتهمين بجريمة مقتل جمال خاشقجي إلى السعودية

المستقلة /- علقت السلطات التركية، على إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، معتبرة أن ذلك يتوافق تماما مع القانون.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل جمال خاشقجي إلى السعودية، تتوافق تماما مع القانون.

وأشار إلى أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.

وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد وزير العدل، أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.

وأضاف: “لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم”.

والخميس، قرر القضاء التركي، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها الأشخاص الـ 26 المتهمون بقتل خاشقجي.

 

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