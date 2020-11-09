ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثامنة

(المستقلة) اختتمت مساء أمس الأحد منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت عدة قمم ومباريات قوية.

ومن أبرز مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 3-1، وتعادل مانشستر سيتي وليفربول 1-1.

كذلك سقط أرسنال ضد أستون فيلا بثلاثية دون رد، فيما حقق تشيلسي فوز كبيرا على شيفيلد 4-1.

وتعود الحياة إلى الدوري الإنجليزي بانطلاق الجولة التاسعة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ونقدم لكم في التالي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الثامنة من المسابقة.