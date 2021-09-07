تربية الكرخ الثانية تباشر بتحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود

المستقلة /- باشرت تربية الكرخ الثانية تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود، بينما شكلت لجاناً لاعادة تقييم الهيئات التعليميَّة ورفع الغبن والنظر بطلبات التظلم استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021 ــ 2022 .

وقال المدير العام قيس الكلابي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “تمت المباشرة بتسليم الأوامر الإدارية بصفة (تعيين بعقد) للمحاضرين المجانيين، ضمن سعي المديرية لخدمة تلك الشريحة”. واضاف أنَّ قسم التعليم العام والملاك بالمديرية وضع آلية منتظمة، اذ تقوم لجنة المحاضرين بتدقيق الاسماء الكترونيا وختم الأوامر الإدارية لكل محاضر، ومنحهم اوامر ادارية على شكل وجبات، كل وجبة تحتوي على 250 اسماً يومياً”

وتسعى وزارة التربية من خلال مخاطباتها مع الجهات ذات العلاقة إلى تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم باعتبارهم شريحة مهمة مثمرة بالعطاء للعملية التربوية وتقديراً وعرفاناً لجهودهم المبذولة. واشار إلى انه “تم توجيه الاقسام المعنية بتشكيل لجنة من الخبراء والمشرفين المتقاعدين من اصحاب الخبرات الطويلة بمؤسسات التعليم من اجل النظر بطلبات التظلم من الهيئات التعليمية بشأن درجات التقييم لرفع الغبن عن بعض المعلمين”.