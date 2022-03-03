ترامب: كان من الممكن أن تصبح أمريكا أكبر من السعودية

المستقلة /- زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ستكون هناك أسعار غاز منخفضة ولم تكن هناك حرب روسية ‏في أوكرانيا لولا الانتخابات الرئاسية لعام 2020 “المزورة”، بحسب قوله.‏

وأكد في بيان له نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الاثنين، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن “العالم لم يكن ليواجه أي مشاكل على الإطلاق” إذا لم يتم “تزوير” انتخابات 2020 وكان لا يزال رئيسا لأمريكا.

وقال ترامب في بيانه الرسمي: “لو استمرت سياسة الطاقة الخاصة في مكانها، حيث كنا مستقلين في مجال الطاقة، كنا سنصبح قريبا أكبر في الإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا مجتمعين، لما واجه العالم أي مشاكل على الإطلاق”.

وتابع: “هذه الحرب ما كان يجب أن تبدأ في المقام الأول، إذا لم تكن الانتخابات مزورة، فستستمر أمريكا الآن في الحصول على أسعار غاز منخفضة قياسية كما كان الحال تحت إدارتي، وسنقوم بتزويد العالم بالنفط والغاز”.

وأردف ترامب: “كما أن روسيا لم تكن لتهاجم أوكرانيا، وبدلا من ذلك لدينا حرب مأساوية وغير ضرورية، وأسعار طاقة قياسية، وتضخم، ولا حدود، وجريمة، وفوضى، اجعلوا أمريكا قوية مرة أخرى!”.

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