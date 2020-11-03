ترامب .. التصويت لي وللحزب الجمهوري هو تصويت للحلم الأمريكي

المستقلة … دخلت الانتخابات الامريكية يومها الاخير وهي الان في الساعات الحاسمة وبدأ الامريكيون بانتظار لمن ستكون الغلبة هل للرئيس الامريكي دونالد ترامب ام لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

“التصويت لي وللحزب الجمهوري هو تصويت للحلم الأمريكي” ، هذا ما قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب وسط تجمهر من المؤيدين له في ميتشيغان.

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بهذه الجملة بدأ الرئيس ترامب بجذب المؤيدين له وتحفيزهم نحو الانتخاب لصالحه للفوز بالانتخابات الامريكية المقبلة لاربعة سنوات مقبلة وهو ما يبدو صعباً عليه بسبب قوة منافسه الديمقراطي جو بايدن، برغم إصابته بفيروس كورونا الا ان ترامب لا زال يعقد مئات الاجتماعات لحملته الانتخابية ، لم يُظهر أي علامات للإرهاق ، بل على العكس تمامًا بدا اكثر حيوية.

لكن يبدو ان الامر لن يسير كما يريده ترامب حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته New York Times و Siena College نُشر يوم الأحد أن الديموقراطي جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب في أربع ولايات حاسمة ، فاز بها جميعًا في عام 2016: بنسلفانيا وأريزونا وفلوريدا وويسكونسن.