تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء  ، على تراجع في الأداء.

وانخفض المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.17٪ ليصل إلى مستوى 562.82 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 3.2 مليار سهم بقيمة 1.8 مليار دينار عبر تنفيذ 562.82 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 23 شركة، ارتفع منها 13 شركة

3شركة، وانخفضت 7شركات ، بينما استقرت أسعارشركات دون تغيير .

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق  113 مليون سهم بقيمة بلغت 26  مليون دينار من خلال تنفيذ 9 صفقات على اسهم شركتين.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق،  26 مليون سهم بقيمة بلغت 44 مليون دينار من خلال تنفيذ 32 صفقة على اسهم  4 شركات..

الشركات الأكثر ربحية

الخير للاستثمار المالي.

المعدنية والدراجات.

سد الموصل السياحية.

الشركات الأكثر خسارة

طريق الخازر الانشائية.

مصرف الائتمان.

المنتجات الزراعية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الكمارك تعلن السماح بأستيراد السيارات المتضررة

اخر الاخبار

صحيفة امريكية تتهم حكومة بايدن بانها قدمت تنازلات لعملاء ايران

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

اخر الاخبار

مصادر : شركة أبل طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro