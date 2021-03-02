تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، على تراجع في الأداء.

وانخفض المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.17٪ ليصل إلى مستوى 562.82 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 3.2 مليار سهم بقيمة 1.8 مليار دينار عبر تنفيذ 562.82 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 23 شركة، ارتفع منها 13 شركة

3شركة، وانخفضت 7شركات ، بينما استقرت أسعارشركات دون تغيير .

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 113 مليون سهم بقيمة بلغت 26 مليون دينار من خلال تنفيذ 9 صفقات على اسهم شركتين.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 26 مليون سهم بقيمة بلغت 44 مليون دينار من خلال تنفيذ 32 صفقة على اسهم 4 شركات..

الشركات الأكثر ربحية

الخير للاستثمار المالي.

المعدنية والدراجات.

سد الموصل السياحية.

الشركات الأكثر خسارة

طريق الخازر الانشائية.

مصرف الائتمان.

المنتجات الزراعية.