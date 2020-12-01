تراجع السياحة العلاجية بالأردن بنسبة 60%

المستقلة /-كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عن تراجع السياحة العلاجية بنسبة كبيرة تصل الى ٦٠٪؜ منذ تفشي وباء كورونا في المملكة.

وقال الحموري إن هناك تراجعا كبيرا في أعداد المرضى الوافدين إلى المملكة بسبب جائحة كورونا ولا يمكن مقارنة العدد المتواضع للمرضى الذين وفدوا الى الاردن هذا العام لتلقي العلاج بالسنوات السابقة، وفقا ليومية الرأي.

وتوقفت السياحة العلاجية تماما منذ ظهور وباء كورونا في جميع انحاء العالم بما في ذلك الاردن والسياحة العلاجية متوقفة ومنذ اطلاق منصة (سلامتك) لتسجيل الراغبيين بالاستشفاء في الاردن بلغ عدد المرضى الذين وفدوا الى الاردن لتلقي العلاج من خلال المنصة حوالي 550 مريضا وهو بالطبع رقم متواضع فرضته تداعيات جائحة الكورونا.

واكد الحموري ان تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا لتتجاوز ( ٢٠٠) الف اصابة اسهم بتراجع الاقبال الخارجي على العلاج داخل المملكة .

واكد ان الموقع إلكتروني http://salamtak.gov.jo سلامتك لتنظيم العملية اللوجستية للسياحة العلاجية، تتضمن الاسعار وكافة تفاصيل الرحلة العلاجية داخل الاردن من مستشفى ونقل وغيرها من الامور في بداية ازمة جائحة كورونا لا زال فعالا .