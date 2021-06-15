تراجع الذهب بسبب ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين خطة التحفيز الامريكية

المستقلة /- تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، حيث أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون الولايات المتحدة، نتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على أدلة على مأساة التحفيز النقدي غير المسبوق.

ونزل الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1864.82 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0442 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 17 مايو/ ايار عند 1843.99 دولارًا يوم الإثنين.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1866.70 دولارا.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد مقابل منافسيه ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

وينتظر المستثمرون نتيجة الأربعاء من اجتماع السياسة الفيدرالي الذي يستمر يومين بشان التحفيز المالي، أيضا على الرادار، الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة الشهرية تستحق في وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت الفضة 0.6٪ إلى 27.66 دولارًا للأونصة ، واستقر البلاديوم عند 2748.35 دولارًا ، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 1159.94 دولارًا.