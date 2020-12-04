تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/- تراجعت أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وانخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.1% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.2157 دولار، في حين زاد أمام العملة اليابانية بأكثر من 0.2% مسجلاً 104.08 ين.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4% لترتفع العملة البريطانية إلى 1.3508 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 0.8893 فرنك.

وتراجع مؤشر الدولار والذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 90.564 نقطة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة

اخر الاخبار

وفاة أحد اعلام الاقتصاد في الكويت عبد العزيز الشايع

اخر الاخبار

صور.. عيضة المنهالي والجمهور يحتفلون باليوم الوطني للإمارات الـ49 وسط أجواء إحترازية

اخر الاخبار

خام “برنت” يرتفع فوق 49 دولارا للبرميل

اخر الاخبار

المغرب يقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي

اخر الاخبار

اختلاف كبير بين قيادات حماس حول مشروع المصالحة

رياضية

إدارة ريال مدريد تدعم زيدان