تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة

المستقلة/- تراجعت أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وانخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.1% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.2157 دولار، في حين زاد أمام العملة اليابانية بأكثر من 0.2% مسجلاً 104.08 ين.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4% لترتفع العملة البريطانية إلى 1.3508 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 0.8893 فرنك.

وتراجع مؤشر الدولار والذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 90.564 نقطة