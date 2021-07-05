تراجع اسعار النفط بسبب تأثر السوق بانعدام وحدة أوبك +

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أربعة أيام من المكاسب، حيث يترقب المستثمرون والمتداولون محادثات مهمة من قبل أوبك + بعد الخلاف داخل المجموعة الذي قد يؤدي إلى زيادة المنتجين الرئيسيين لأحجام التداول للاستيلاء على حصصهم في السوق.

ونزل خام برنت 10 سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 76.05 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش. وانخفض النفط الأمريكي بمقدار 7 سنتًات، أو 0.07٪، إلى 75.09 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5٪ الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع السادس على التوالي من المكاسب للعقد.

وصوتت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك +، يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد تخفيضات الإنتاج المتبقية حتى نهاية عام 2022 ، لكن اعتراضات من دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) حالت دون التوصل إلى اتفاق.

كان الخلاف العام نادرًا بين أعضاء المجموعة، حيث تباعدت المصالح الوطنية بشكل متزايد، مما يؤثر على سياسة أوبك + حيث يريد مستخدمو النفط المزيد من النفط الخام مع تعافي اقتصاداتهم من جائحة COVID-19.

سعى وزير الطاقة السعودي يوم الأحد إلى التراجع عن معارضة الإمارات لاتفاق أوبك + المقترح، داعيًا إلى “التسوية والعقلانية” للحصول على الإجماع عندما تجتمع المجموعة مرة أخرى يوم الاثنين.

كما سلط الضوء على عدم اليقين بشأن مسار الوباء والإنتاج من إيران وفنزويلا.

في الولايات المتحدة، زادت شركات الطاقة حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث من الأربعة الماضية.

وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع بمقدار 5 إلى 475 في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو تموز ، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2020.