تراجع اسعار الذهب بعد اعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الامريكي

المستنقلة/- تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تعزيز الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن مسؤوليه كانوا على استعداد إلى حد كبير لبدء تسهيل مشتريات السندات هذا العام.

ونزل الذهب الفوري 0.7 بالمئة إلى 1774.41 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، متجهًا إلى أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 9 أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1781.60 دولارا.

صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر ، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.10 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8٪ إلى 986.49 دولارا.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2418.86 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مارس آذار عند 2409.68 دولارات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مجلس الوزراء يستثني مشروعي فندق شط العرب والشقق الرياضية من الإعلان بعرض الفرص الاستثمارية

اخبار العراق

القبض على عدد من المتهمين بسبب نزاع عشائري مسلح في البصرة

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بعد اعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الامريكي

اخر الاخبار

الرافدين يعلن عن فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين عبر فروع المصرف

اخر الاخبار

شركة جوجل تقرر التخلص من الشاحن في هواتفها الذكية القادمة

اخر الاخبار

الرئيس الأميركي يؤكد إن عناصر حركة طالبان متعاونون مع الأميركيين

اخر الاخبار

صحيفة ترسم صورة قاتمة لمستقبل محمد صلاح في ليفربول

اخر الاخبار

صحيفة ترسم صورة قاتمة لمستقبل محمد صلاح في ليفربول

اخبار العراق

جستن ميرام يسجل هدف لنادي سولت ليك قبل يلتحق بالمنتخب العراقي

اخر الاخبار

جامعة : اكثر من 209 مليون عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط لتحوم بالقرب من ادنى سعر في 3 اشهر

اخر الاخبار

دراسة بريطانية : لقاح فايزر وأسترازينيكا يعملان بشكل جيد في مواجهة دلتا

اخر الاخبار

فيلم Free Guy يحقق إيرادات 53 مليون دولار في 5 أيام

اخر الاخبار

الرئيس ..يضع الدستور تحت وسادة رأسه!!

اخر الاخبار

الإصابة تبعد جلال حسن عن مواجهتي كوريا الجنوبية وإيران

اخر الاخبار

معلقا على أفغانستان.. ترامب: لم يحدث أن تعرضت أمريكا لمثل هذا الإذلال

اخبار فلسطين

مساعي فتحاوية لإنهاء الانقسام داخل الحركة