تراجع اسعار الذهب بسبب استقرار الدولار الامريكي

المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرة باستقرار الدولار، بينما حاول المستثمرون التعامل مع إشارات متضاربة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1774.32 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1774.40 دولارا.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 11 أسبوعًا مقابل منافسيه.

وينحاز الذهب الفوري إلى الاتجاه الهبوطي وقد يختبر دعمًا عند 1769 دولارًا للأونصة، وهو اختراق قد يفتح الطريق نحو النطاق الذي يتراوح بين 1734 و1744 دولارًا.

واستقرت الفضة عند 25.85 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2617.86 دولارا. وتراجع البلاتين بنسبة 0.7٪ إلى 1.076.14 دولار.

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