تراجع اسعار الذهب بسبب ارتفاع في قيمة الدولار الامريكي

المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن مخاوف التضخم المستمرة أبقت السبائك قريبة من أكثر من أسبوع .

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1765.41 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى 1770.41 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر/ ايلول .

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1766.20 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.

وهبط سعر الفضة الفوري 0.6 بالمئة إلى 22.52 دولارًا للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 960.81 دولارًا، كما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1900.58 دولار.

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