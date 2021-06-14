تراجع اسعار الذهب اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار الامريكي

المستقلة /- تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع متأثرة بقوة الدولار بينما يترقب المستثمرون إشارات من اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مع الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين الأمريكية.

ونزل الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلى 1864.58 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 0311 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من يونيو/ حزيران.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1867.60 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 ٪ ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك الأمريكي ارتفعت بقوة في مايو/ أيار، مع ذلك قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سيكون مؤقتًا ويتوقعون أن التحفيز النقدي سيبقى في مكانه لبعض الوقت.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و 16 يونيو/ حزيران لمزيد من الوضوح حول وجهة نظر صانعي السياسة بشأن ارتفاع التضخم والسياسة النقدية في المستقبل.

في مكان آخر، تراجعت الفضة 0.3٪ إلى 27.80 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاديوم 0.2٪ إلى 2771.31 دولارًا، بينما انخفض البلاتين 0.6٪ إلى 1143.71 دولارًا.