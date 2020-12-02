تراجع أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب العالمي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

و انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.2% مسجلة 1815 دولاراً للأوقية ، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% عند 1812.68 دولار للأوقية.

ويزداد الإقبال على شراء الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية ، باعتباره ملاذا أمنا للاستثمار، بينما يتأثر سعر الذهب سلبا في حالات الاستقرار الاقتصادي حيث يزيد الإقبال على شراء الأسهم .

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.9% عند 23.88 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- مسجلاً 91.240 نقطة.