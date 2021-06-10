تراجع أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي

المستقلة /- تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1883.26 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0545 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1888.20 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليتداول بالقرب من 90.189 مقابل منافسيه ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

كل الأنظار تتجه إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين بأكبر قدر في ما يقرب من 12 عامًا في أبريل.

من المقرر ايضا صدور قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي، من المؤكد أن البنك المركزي سيحافظ على التدفق السخي للحوافز عندما يجتمع صناع السياسة.

في مكان آخر ، تراجعت الفضة 0.5٪ إلى 27.62 دولارًا للأونصة ، واستقر البلاديوم عند 2777.89 دولارًا ، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.2٪ إلى 1136.53 دولارًا.